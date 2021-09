Chipbedrijven opnieuw onderuit in rode AEX, Shell aan kop

ASML, dat woensdag een beleggersdag houdt, en Besi stonden onderaan in de AEX met minnen van 5,8 en 4,5 procent. ASMI zakte 4,3 procent, ondanks dat de chiptoeleverancier de orderontvangst in het derde kwartaal aanzienlijk hoger ziet uitkomen dan eerder gedacht. ASMI profiteert van de wereldwijde chiptekorten en de omvangrijke investeringsplannen van grote chipproducenten om die tekorten tegen te gaan en rekent voor de komende jaren op een flinke groei.

Ook elders in Europa stonden de chipfondsen duidelijk onder druk. Zo verloor het Duitse Infineon meer dan 4 procent in Frankfurt en STMicroelectronics leverde 4,7 procent in Parijs in.

Shell

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,5 procent in het rood op 777,14 punten. De MidKap verloor 1,2 procent tot 1069,72 punten. Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,6 procent.

Shell (plus 2,6 procent) ging aan kop in de AEX. Maandag won het aandeel al bijna 5 procent. Op de oliemarkt kostte een vat Brentolie 0,9 procent meer op 80,25 dollar. Dat is het hoogste niveau sinds oktober 2018. De olieprijzen lopen op door de sterke vraag vanwege het herstel van de coronacrisis. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 76,31 dollar. Kenners denken dat de olieprijzen nog verder kunnen gaan stijgen.

Olieprijzen

De stijgende olieprijzen gaan hand in hand met de sterk opgelopen gasprijzen, die in Europa nieuwe recordniveaus bereikten. In het Verenigd Koninkrijk zijn er zelfs zorgen over gastekorten in de winter. In grote delen van China is al sprake van een stroomtekort en heeft de overheid maatregelen genomen om de stroomlevering aan huishoudens te garanderen. Ook schroefden banken als Goldman Sachs en Nomura hun groeiverwachtingen voor de Chinese economie terug vanwege de stroomtekorten in het land.

De euro was 1,1675 dollar waard tegen 1,1702 dollar een dag eerder.