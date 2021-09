Japan beëindigt noodtoestand na afname coronabesmettingen

Japan beëindigt eind deze maand de noodtoestand die in delen van het land geldt vanwege de coronapandemie. De noodmaatregelen kunnen geschrapt worden nu het aantal besmettingen terugloopt, aldus premier Yoshihide Suga.

Japanners in de gebieden waar de noodtoestand nu nog geldt worden opgeroepen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is en drukke locaties te vermijden. Restaurants moeten om 20.00 uur dicht en mogen geen alcohol serveren. De beperkingen in de horeca zullen stapsgewijs worden afgebouwd.

Het aantal besmettingen in Japan piekte op 20 augustus. Ongeveer 58 procent van de bevolking is nu volledig gevaccineerd tegen Covid-19. Vooral in de zomer zijn veel mensen ingeënt.