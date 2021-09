ASMI zakt op Damrak na update strategie, Shell verder omhoog

ASMI zakte 2,6 procent bij de hoofdbedrijven op Beursplein 5. De orderontvangst van de chiptoeleverancier zal in het derde kwartaal aanzienlijk hoger uitkomen dan eerder werd verwacht. ASMI profiteert van de wereldwijde chiptekorten en de omvangrijke investeringsplannen van grote chipproducenten om die tekorten tegen te gaan. Daarnaast wil het bedrijf in 2035 klimaatneutraal zijn en in 2024 al volledig op duurzaam opgewekte stroom gaan werken.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent in de min op 783,24 punten. De chipbedrijven ASML en Besi stonden opnieuw onderaan met minnen rond 4 procent in navolging van de koersverliezen in de Amerikaanse chip- en techsector. De MidKap daalde 0,6 procent tot 1076,54 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,6 procent.

Shell

Shell ging aan kop in de AEX met een plus van 2,5 procent. Maandag won Shell al bijna 5 procent. De prijs van een vat Brentolie steeg 1 procent tot meer dan 80 dollar. Dat is het hoogste niveau sinds oktober 2018. De olieprijzen lopen flink op door de sterke vraag vanwege het economisch herstel van de coronacrisis. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 76,28 dollar. De stijgende olieprijzen gaan hand in hand met de sterk opgelopen gasprijzen, die in Europa nieuwe recordniveaus bereikten.

ING bleef profiteren van de stijgende rentes op de financiële markten en won 0,9 procent. De Franse zakenkrant Les Echos meldde daarnaast dat de Franse bank Société Générale via zijn internetbank Boursorama een bod wil uitbrengen op de klantenportefeuille van de Franse retailtak van ING. De Nederlandse bank liet in mei weten de strategische opties voor zijn Franse consumentenbank te onderzoeken.

Evergrande

Beleggers hielden ook de ontwikkelingen rond de noodlijdende Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande in de gaten. Het aandeel Evergrande steeg 5,5 procent in Hongkong na berichten dat de Chinese centrale bank particuliere huiseigenaren in China zal beschermen bij een eventuele ondergang van het vastgoedconcern.

De euro was 1,1677 dollar waard tegen 1,1702 dollar een dag eerder.