Ruim 20 mensen naar ziekenhuis door explosie in flat Zweden

In de Zweedse stad Göteborg heeft een explosie plaatsgevonden in een wooncomplex. Meer dan twintig mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een aantal van hen zou ernstig gewond zijn.

Vijf mensen zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Achttien anderen werden met de bus vervoerd. Het overgrote merendeel van de slachtoffers zou lichte verwondingen hebben opgelopen.

De hulpdiensten ontvingen iets voor 05.00 uur een melding over een explosie en een daaropvolgende brand. Zij rukten massaal uit en evacueerden honderden mensen. Er zouden mensen uit de ramen zijn gesprongen. De brand is nog niet onder controle.

Het is niet bekend wat de explosie heeft veroorzaakt. De politie is een onderzoek gestart. Er zijn op dit moment geen verdachten in beeld.