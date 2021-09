CBS: producentenvertrouwen in september weer hoger

In september waren de ondernemers in de industrie optimistischer dan een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Producenten waren met name positiever over de toekomstige bedrijvigheid. Een maand eerder was de stemming nog veel somberder.

Van alle branches hadden ondernemers in de textiel- en kledingindustrie het meeste vertrouwen in de toekomst, in de transportsector het minst. Ook in de bouwmaterialen waren producenten positiever, net als in de elektrotechnische en machinesector.

Het vertrouwen van producenten steeg van 9,6 in augustus, toen het vertrouwen omlaag duikelde, naar 11,1. Dat is ruim boven het langjarig gemiddelde en nog altijd boven het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar, dat op 0,5 staat. In juli waren producenten met 12,3 nog wat optimistischer nadat wereldwijd economieën weer begonnen aan te trekken. In april 2020 waren ze, vlak na de uitbraak van de coronacrisis, het minst optimistisch.

Aanvoerproblemen

De stemming van de producenten wordt de laatste tijd beïnvloed door problemen met de aanvoer van goederen en containertekorten. Ook zijn de prijzen van grondstoffen de afgelopen tijd flink gestegen en is er over de hele linie een personeelstekort, dat bedrijven meer geld kost aan salarissen.

Producenten kijken met optimisme naar de orderboeken voor de toekomst. Het aantal ondernemers dat verwacht dat de productie de komende drie maanden toe zal nemen is groter dan het aantal dat een afname voorziet. Er zijn meer ondernemers die de hoeveelheid werk op de plank groot vindt dan ondernemers die te weinig orders hebben. Ondernemers vinden hun eindvoorraad verder eerder te klein dan te groot.

Duitse productie

De gemiddelde dagproductie was in juli 14,1 procent hoger dan in juli 2020, maar wel minder hoog dan de maand ervoor. In juni was deze nog 17,9 procent. Ten opzichte van juli 2019 werd een groei van ruim 9 procent genoteerd.

Het vertrouwen in de Duitse productie, een belangrijke afzetmarkt voor Nederland, nam verder af en was in september minder positief dan in augustus. Ondernemers waren zowel over de huidige als de toekomstige bedrijvigheid minder positief.