Wegafsluiting A12 zorgt bij eerste ochtendspits voor vertragingen

Tijdens de eerste ochtendspits sinds de A12 tussen Utrecht en Den Haag deels is afgesloten, ontstaat op de omleidingsroutes al enig oponthoud. Dinsdagochtend zorgt de extra drukte op de A27 bij knooppunt Gorinchem voor vertraging. ‘Dat is waarschijnlijk het gevolg van dat mensen moeten omrijden’, aldus de verkeersinformatiedienst van de ANWB.

Het knooppunt bij Gorinchem verbindt de A27 met de A15, de alternatieve route tussen Utrecht en Rotterdam. In beide richtingen rijdt het verkeer dinsdagochtend langzaam of staat het stil. De extra reistijd loopt op.

Maandagavond werd de A12 over een afstand van 5 kilometer tussen knooppunt Oudenrijn en afrit Nieuwerbrug voor negen dagen compleet afgesloten vanwege groot onderhoud. Tot 7 oktober 05.00 uur kunnen automobilisten die van Utrecht naar Den Haag willen beter omrijden langs Amsterdam via de A2, A9 en A4. Verkeer van Utrecht naar Rotterdam kan omreizen via de A2, A27 en A15. Rijkswaterstaat verwacht dat de extra reistijd door de verkeershinder op momenten kan oplopen tot een uur.