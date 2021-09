Opnieuw minder nieuwe coronagevallen, lijn gaat schuin omlaag

Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland daalt opnieuw. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk aanzienlijk minder besmettingen vastgesteld dan de vorige weken. Ook het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen daalt. En als al die cijfers zakken, gaat het reproductiegetal mogelijk mee omlaag.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag weer met de wekelijkse cijfers over het verloop van de uitbraak. In de afgelopen zes dagen kreeg het instituut 10.045 meldingen over positieve tests, gemiddeld 1674 per dag. Daarmee zou het weekcijfer kunnen uitkomen op 11.500 tot 12.000 positieve tests.

Dat zou 10 tot 15 procent minder zijn dan het cijfer van vorige week, toen het RIVM 13.347 positieve tests registreerde. Dat was ruim 16 procent lager dan de week daar weer voor. Nog een week eerder daalde het aantal positieve tests ook met ruim 10 procent. Nederland is inmiddels terug op het niveau van vlak voor de vierde golf in juli.

Het RIVM meldt dinsdag ook hoeveel coronapatiënten in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen. Dat zijn er waarschijnlijk ongeveer 200, tegen ongeveer 300 in de week ervoor. Het aantal gemelde sterfgevallen door corona daalt ook. In de afgelopen zes dagen registreerde het RIVM het overlijden van 26 coronapatiënten. Vorige week kreeg het instituut in een week tijd 45 meldingen van sterfgevallen, maar dat was een uitschieter die mede werd veroorzaakt door veel nameldingen uit augustus.

Het instituut berekent dinsdag ook het nieuwe reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt. Het cijfer zakte eind vorige week naar 0,91, nadat het lang rond de 1 had geschommeld. Dit komt overeen met het dalende aantal positieve tests.