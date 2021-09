Stille tocht voor omgekomen vrouwen Almelo

Nabestaanden en belangstellenden lopen dinsdagavond in Almelo mee in een stille tocht ter nagedachtenis aan de twee vrouwen die vrijdag 17 september in die plaats om het leven kwamen door steekincidenten. De zaak is bekend geworden als het kruisboogincident, omdat de 28-jarige verdachte er ook van verdacht wordt dat hij na de steekpartijen met een kruisboog vanaf het balkon van zijn appartement heeft geschoten.