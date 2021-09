T-Mobile eist via rechter uitstel voor uitzetten koperlijnen KPN

T-Mobile Nederland sleept branchegenoot KPN voor de rechter om uitstel af te dwingen voor het uitschakelen van KPN’s koperlijnen. T-Mobile zegt onvoldoende tijd te hebben om zijn klanten over te zetten en vindt dat KPN dit eerder had moeten aankondigen. Maar KPN is het daar niet mee eens en benadrukt de stap op tijd te hebben gemeld, laat het bedrijf weten na berichtgeving door Telecompaper.

Het vakmedium meldde dat T-Mobile graag twee jaar uitstel wil. De eigen klanten zouden daarbij de dupe dreigen te worden van het besluit van KPN. De tarieven die KPN rekent voor gebruik van zijn glasvezelnet zouden aanzienlijk boven die van de koperlijnen liggen, en dat zou T-Mobile op zijn beurt ook weer dwingen tot tariefverhogingen.

KPN wil begin 2023 voor meer dan 2 miljoen adressen zijn kopernetwerk buiten gebruik stellen. Het gaat om gebieden waar inmiddels glasvezel is aangelegd. Dit heeft het bedrijf al in februari 2020 bekendgemaakt. Nu zeggen dat KPN te laat is geweest is dus niet waar, zegt een woordvoerder die de dagvaarding aan het adres van KPN kan bevestigen.

KPN investeert al een tijd flink in de overgang naar glasvezel. Er zijn dus veel kosten mee gemoeid. Het langer dan nodig in de lucht houden van de koperlijnen zou daarbij slecht zijn voor het milieu. Glasvezelnetwerken verbruiken volgens KPN maar een fractie van de energie die de kopernetwerken verbruiken.