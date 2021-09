Vreugdevuren Den Haag kunnen dit jaar doorgaan

Bij de komende jaarwisseling kunnen weer vreugdevuren in Den Haag worden aangestoken. De buurt Duindorp heeft daar inmiddels een vergunning voor verkregen. Over Scheveningen wordt de knoop volgende week doorgehakt, na een gesprek van burgemeester Jan van Zanen met de organisatoren. Dat gesprek gaat over maatregelen ter bescherming van de paviljoens die tijdens de winter op het strand mogen blijven staan.

Ook op twee andere plekken in Den Haag, in de wijken Laak en Escamp, komt waarschijnlijk een vreugdevuur. Zij krijgen hun vergunning ‘zo snel mogelijk na die van Scheveningen’, laat de gemeente weten.