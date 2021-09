Chipbedrijven flink omlaag op Amsterdamse beurs

Chipfondsen Besi, ASMI en ASML behoorden maandag tot de grote verliezers op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden op de oplopende rentes op de financiële markten. Dat wordt als ongunstig gezien voor de techbedrijven. Voor bijvoorbeeld ING is de aantrekkende rente juist een positieve ontwikkeling. De bank was dan ook een van de winnaars aan het Damrak.

Besi, ASMI en ASML stonden in de staartgroep van de AEX-index met minnen tot 4,5 procent. ING won juist 4,5 procent. Geholpen door de stijgende olieprijzen zat ook het aandeel Shell (plus 4,8 procent) in de lift. Grootste winnaar bij de hoofdfondsen was evenwel vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield. Dat doorgaans erg beweeglijke aandeel werd bijna 7 procent hoger gezet.

De AEX ging uiteindelijk met een min van 0,4 procent de handel uit op 788,67 punten. Vorige week donderdag sloot de graadmeter nog voor het eerst boven de 800 punten, maar vrijdag werd al een duidelijke stap terug gedaan. De MidKap klom 0,1 procent tot 1083,04 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Londen stegen ongeveer 0,2 procent.

Rolls-Royce

De aandacht van beleggers ging verder onder meer uit naar de winst van de sociaaldemocratische SPD bij de Duitse parlementsverkiezingen. De DAX in Frankfurt won 0,3 procent. Kanselierskandidaat Olaf Scholz van de SPD vindt dat kiezers hem een duidelijk mandaat hebben gegeven om een regering te vormen. Hij zet in op een coalitie met de liberale FDP en milieupartij De Groenen. De rivaliserende unie van CDU/CSU moet volgens hem oppositie gaan voeren.

In Londen steeg de fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls-Royce dik 11 procent. Het Britse bedrijf gaat nieuwe motoren leveren voor de Amerikaanse B-52-bommenwerpers. Daardoor moeten de verouderde toestellen weer jaren meekunnen. Met de deal is tot 2,6 miljard dollar gemoeid. Zakenbank Morgan Stanley verhoogde het koersdoel voor Rolls-Royce.

De euro was 1,1702 dollar waard tegen 1,1714 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,8 procent tot 75,31 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 79,36 dollar per vat.