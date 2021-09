Zo’n 1400 nieuwe coronagevallen erbij, gemiddelde loopt licht op

Het gemiddelde aantal nieuwe coronagevallen is maandag heel licht gestegen, na zestien achtereenvolgende dagen waarop het gemiddelde daalde. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen zondagochtend en maandagochtend 1411 meldingen van positieve tests. Dat zijn er minder dan de voorgaande dagen, maar dat is op maandagen gebruikelijk.

Vorige week maandag waren er 1354 nieuwe gevallen. Doordat het dagcijfer deze maandag iets hoger ligt, stijgt het gemiddelde, maar het verschil is minimaal. Eén dag waarop het gemiddelde niet daalt, betekent bovendien niet dat de daling van de afgelopen weken voorbij is.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 11.710 positieve tests, wat neerkomt op gemiddeld 1673 per dag. Dat is vergelijkbaar met het niveau begin juli, aan het begin van de vierde golf, de ‘discopiek’.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg met vier. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Het kan soms een tijdje duren voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. En wanneer iemand in het weekeinde sterft aan de gevolgen van een coronabesmetting wordt dit vaak in de loop van maandag geregistreerd. Dat is dan terug te zien in de cijfers van dinsdag.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 31 meldingen van sterfgevallen, gemiddeld ruim vier per dag. Dat is het laagste niveau sinds 4 augustus.

In totaal zijn nu 1.997.885 positieve tests geregistreerd. Dit betekent dat Nederland mogelijk op dinsdag, maar waarschijnlijk op woensdag, de grens van 2 miljoen coronagevallen passeert. Van 18.154 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.