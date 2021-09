Europese mensenrechtenprijs naar boegbeeld Belarussische oppositie

De gevangen Belarussische activiste Maria Kolesnikova heeft de Vaclav Havelprijs voor de mensenrechten gewonnen. Kolesnikova, ‘een van de drie vrouwelijke symbolen van de oppositie in Belarus’, heeft ‘ware moed’ aan de dag gelegd in haar strijd tegen het onderdrukkende regime in haar land, zegt de Raad van Europa.

Kolesnikova kan de prijs zelf niet in ontvangst nemen. Ze werd eerder deze maand veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf wegens haar rol in de protestbeweging tegen president Aleksandr Loekasjenko. Haar leven loopt ernstig gevaar, vreest de Raad van Europa, die het mensenrechtenverdrag bewaakt dat een vijftigtal landen in en rond Europa hebben ondertekend. ‘Ze was bereid om haar eigen veiligheid op het spel te zetten voor een zaak die groter is dan zijzelf’, prijst de raad.

De prijs is vernoemd naar de Tsjechische toneelschrijver, strijder voor de mensenrechten en latere president Vaclav Havel (1936-2011). De winnaar krijgt 60.000 euro. Vorig jaar ging de onderscheiding naar de Saudische vrouwenrechtenactiviste Loujain Alhathloul en het jaar ervoor naar de Oeigoerse intellectueel Ilham Tohti, die gevangen zit in China.