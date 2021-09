De Jonge: ontslag Keijzer was onvermijdelijk

Het ontslag van staatssecretaris Mona Keijzer was onvermijdelijk. Als het kabinet eenmaal een keuze heeft gemaakt "moet je daar als één team voor staan", zei demissionair coronaminister Hugo de Jonge maandag.

Keijzer werd zaterdag ontslagen naar aanleiding van een interview in De Telegraaf, waarin ze zich expliciet tegen het kabinetsbesluit keerde om coronatoegangsbewijzen in te voeren. "Het is spijtig dat het zo heeft moeten lopen", vindt De Jonge.

Volgens de bewindsman worden tijdens de coronacrisis al langer "intense discussies" gevoerd en wordt "ieder belang gewogen". "Maar je kan niet de handhaving de straat op sturen terwijl je verder discussieert. Je kunt niet als lid van het kabinet zeggen: ik doe niet meer mee."

De Jonge sprak Keijzer zelf dit weekend nog, maar wilde over de inhoud van dat gesprek niks kwijt. "Het blijft tussen ons. Het resultaat is dat deze onvermijdelijke stap is gezet."