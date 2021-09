NS en ProRail verwijderen coronastickers op stations

NS en ProRail gaan de coronastickers op de stations verwijderen nu het daar niet langer verplicht is om een mondkapje te dragen of anderhalve meter afstand te houden.

Op de coronastickers staat onder andere ‘houd afstand’, ‘houd rechts’ en ‘mondkapje’. Vanaf 25 september is de mondkapjesplicht op het station vervallen. In de trein blijft het mondkapje echter nog wel verplicht, waarschuwt de NS op zijn website. Via onder meer schermen in de trein en op de stations worden reizigers hierop geattendeerd.

De eerste stickers werden in mei 2020 aangebracht om de reizigers te wijzen op de toen geldende coronamaatregelen. ‘Dat de stickers nu weer verwijderd worden, is een belangrijk moment voor reizigers en ondernemers op de stations’, stelt de NS.

De stickers worden vanaf maandag stapsgewijs verwijderd op alle stations. De stations in Zeeland en West-Brabant zijn als eerste aan de beurt. De bedoeling is dat eind oktober de stickers op alle stations verdwenen zijn.