Catalaanse ex-leider Puigdemont terug in België

De Catalaanse oud-leider Carles Puigdemont is terug in België, meldt zijn advocaat. De politicus werd vorige week opgepakt in Italië, omdat Spaanse autoriteiten hem willen vervolgen voor zijn poging om Catalonië af te scheiden van Spanje.

De arrestatie vond donderdag plaats op de luchthaven van Alghero op het eiland Sardinië, waar hij een cultureel evenement zou bezoeken. De Europarlementariër werd een dag later vrijgelaten, nadat hij zich bereid had getoond om op 4 oktober een zitting bij te wonen over een mogelijke overlevering aan Spanje. Daarvoor keert hij op 3 oktober terug naar Sardinië, meldt zijn advocaat.

Puigdemont vluchtte in 2017 naar België om uit handen te blijven van justitie in Spanje. Die wil hem vervolgen voor zijn rol in de poging om Catalonië af te scheiden van Spanje. Als leider van die regio riep hij de onafhankelijkheid uit, nadat veel mensen in een referendum voor afscheiding hadden gestemd. De uitslag was controversieel vanwege de lage opkomst. Daarnaast was het referendum verboden door de centrale regering in Madrid.