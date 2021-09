Dode en gewonden door aardbeving op Kreta

Het Griekse eiland Kreta is maandagochtend opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5.8. Er is zeker één persoon omgekomen. Negen anderen raakten gewond.

De beving was ook te voelen op andere eilanden, waaronder Santorini. Mensen verlieten in paniek hun huizen en schoolkinderen verlieten hun klaslokalen. Er waren al meerdere naschokken.

Het epicentrum van de beving is door het nationaal observatorium gelokaliseerd op 23 kilometer ten zuiden van Heraklion, de hoofdstad van Kreta. ‘Het voelde behoorlijk sterk aan en duurde vele seconden’, zei de burgemeester van Heraklion tegen de televisiezender Skai.

De overleden persoon werkte aan de renovatie van een kerk in Arkalochori. Het dak van het gebedshuis stortte door de aardbeving in. Negen mensen raakten er lichtgewond. In Arkalochori zijn meerdere gebouwen beschadigd. In de omgeving van Heraklion zijn oude gebouwen ingestort. De schade lijkt volgens de eerste berichtgeving beperkt te blijven tot bepaalde delen van Kreta.

In het dorp Kalyves, dat niet in de buurt van het epicentrum ligt, gaat het leven volgens de Nederlandse Carmen Kleinegris (64) ‘weer gewoon verder’. Kleinegris verblijft op het eiland en werd wakker doordat haar bed trilde. Even dacht ze dat ze nog droomde. ‘Was dit echt, vroeg ik mezelf af.’ Ze schrok er naar eigen zeggen niet van. ‘Aardbevingen komen vaker voor in dit soort gebieden.’