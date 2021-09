Media: positie Laschet niet ter discussie na verkiezingsnederlaag

CDU/CSU kreeg bij de verkiezingen van zondag 24,1 procent van de stemmen, een ongekende nederlaag. Dat leidde tot speculatie over de politieke toekomst van Laschet, de premier van het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen. Hij heeft in tegenstelling tot winnaar Olaf Scholz (SPD) een rommelige campagne achter de rug. Dat wordt gezien als een van de redenen dat de voorsprong van zijn partij in de peilingen verdampte in aanloop naar de verkiezingen.

De verkiezingsuitslag leidt onder meer tot onvrede binnen het CSU, de Beierse zusterpartij van het grotere CDU. Daar wordt volgens Duitse media gemord dat de conservatieve partijen het waarschijnlijk beter hadden gedaan met CSU-voorman Markus Söder als kanselierskandidaat. Söder had zich daar ook kandidaat voor gesteld, maar legde het na een interne machtsstrijd af tegen Laschet.