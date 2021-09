Lava op La Palma nadert de zee, vier gebieden in lockdown

Lavastromen op het Canarische eiland La Palma bereiken mogelijk maandag de Atlantische Oceaan. De hulpdiensten waarschuwen voor mogelijke explosies en gaswolken als de hete lava met het water in contact komt. Vier gebieden aan de oostkust zijn in lockdown. Bewoners van die kustgebieden moeten thuisblijven met gesloten deuren en ramen.

Het eiland telt in totaal 83.000 inwoners. Er zijn geen doden of ernstig gewonden gemeld sinds de uitbarsting van de Cumbre Vieja-vulkaan ruim een week geleden.

Spaanse media melden dat de lava na enkele dagen stilstand weer in beweging kwam toen vrijdag nieuwe openingen in de vulkaan ontstonden. De lavastromen hadden zondagavond een snelheid van 100 tot 200 meter per uur.

De eruptie van de vulkaan vond op 19 september plaats. De autoriteiten evacueerden duizenden mensen, ook Nederlanders die op La Palma op vakantie waren. Honderden gebouwen en ook wegen zijn door de lavastromen vernietigd. Het vliegverkeer kwam meerdere keren stil te liggen.