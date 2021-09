Europese beurzen op winst na verkiezingen Duitsland

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag met winsten aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers verwerkten de uitslag van de verkiezingen in Duitsland, de grootste economie van Europa, waarbij de sociaaldemocratische SPD de grootste werd. Daarnaast hielden stroom- en gasproblemen in veel landen de markten in hun greep. Zo kampt onder meer China met stroomtekorten en is in het Verenigd Koninkrijk sprake van tekorten aan benzine in veel steden.

In Amsterdam was olie- en gasconcern Shell (plus 1,8 procent) in de vroege handel de sterkste stijger in het kielzog van de gestegen olieprijzen. Voor een vat Amerikaanse olie moest met 74,84 dollar 1,3 procent meer worden afgetikt. Brentolie won ook 1,3 procent in prijs, tot 79,11 dollar per vat.

De olieprijzen zijn het afgelopen jaar met meer dan 80 procent gestegen nu de wereldwijde vraag zich herstelt van de coronacrisis. Aan de aanbodzijde hebben de Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) en haar bondgenoten, waaronder Rusland, de productiebeperkingen slechts langzaam versoepeld. Daardoor is er krapte ontstaan op de markten. Bovendien heeft het extreme weer in de Verenigde Staten de lokale productie afgeremd.

BP

In Londen won BP ook 1,8 procent. In het Verenigd Koninkrijk zijn grote problemen ontstaan bij de bevoorrading van benzinestations. De Britse premier Boris Johnson overweegt het leger in te gaan zetten om te helpen bij het terugdringen van de nijpende brandstoftekorten bij veel pompstations.

De AEX-index in Amsterdam noteerde in de eerste minuten 0,7 procent hoger op 797,33 punten. Daarmee nadert de index weer de grens van 800 punten die vorige week voor het eerst werd doorbroken. De MidKap noteerde 0,6 procent hoger op 1088,72 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1 procent

ASML

Chipmachinemaker ASML en chipbedrijf ASMI wonnen in de AEX tot 0,8 procent in aanloop naar hun beleggersdagen later deze week. Daarbij worden beleggers bijgepraat over de strategie van de ondernemingen. Supermarktconcern Ahold Delhaize verloor 0,4 procent en voerde daarmee de schaarse dalers aan.

In de MidKap ging Intertrust aan kop met een winst van 4,2 procent. De financieel dienstverlener kondigde aan voor 100 miljoen euro aan eigen aandelen in te gaan kopen. Het bedrijf stelt dat de huidige beurskoers te laag ligt.

De euro was 1,1704 dollar waard tegen 1,1714 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.