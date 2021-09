Wisseling in top in aanloop naar beursgang moederbedrijf Blokker

Mirage Retail Group (MRG), het moederbedrijf van Blokker, wisselt in de aanloop naar de beursgang komend jaar van topposities. Huidig MRG-topman Michiel Witteveen wordt per 1 februari 2022 voorzitter van de raad van commissarissen. De huidige voorzitter, Dirk-Jan Stoppelenburg, wordt dan de nieuwe topman. MRG wil met de stap het bedrijf ‘klaarstomen voor de beursgang in 2022’, meldt het winkelconcern.

Met een beursgang wil MRG ‘toekomstbestendig’ worden. Het is nog niet duidelijk wanneer de beursgang komend jaar precies plaats zal vinden. Onder MRG vallen ook andere winkelformules, zoals Intertoys, BCC en Big Bazar. MRG heeft circa 850 winkels in Nederland en er werken ongeveer 9500 mensen. In 2021 bedraagt de omzet naar verwachting 1,1 miljard euro, aldus het bedrijf.

De beursgang is al een aantal jaar in de maak. Witteveen sprak de wens hiervoor al uit bij de overname van Blokker in 2019. Het idee was toen om de klanten de aandeelhouders te maken in plaats van pensioenfondsen of grote beleggers. ‘Elke volle spaarkaart levert een aandeel op. Zo geef ik Blokker terug aan de Nederlanders’, zei Witteveen toen tegen Het Financieele Dagblad. Of dit nog steeds het plan is, is niet duidelijk.

Stoppelenburg was voorzitter sinds april 2019 en betrokken bij het ontwikkelen van de strategie om de winkelformules van MRG weer winstgevend te maken, schrijft het bedrijf in een persbericht. ‘Deze koers zal Stoppelenburg in zijn nieuwe rol verder invullen en doorzetten.’ Stoppelenburg was eerder al topman en voorzitter van de raad van commissarissen bij het Amsterdamse modemerk Scotch & Soda en internationaal kledingmerk GANT.