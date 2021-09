Berlijn krijgt waarschijnlijk weer vrouwelijke burgemeester

De sociaaldemocraten (SDP) hebben de regionale verkiezingen in Berlijn gewonnen. Dat betekent dat ze hun topkandidaat Franziska Giffey naar voren kunnen schuiven als burgemeester. De Duitse hoofdstad krijgt dan waarschijnlijk zijn eerste vrouwelijke burgemeester in jaren.

Berlijn werd een keer eerder door een vrouw geleid. Louise Schroeder was van 1947 tot 1948 waarnemend burgemeester namens de sociaaldemocraten. De 43-jarige Giffey was van 2018 tot dit voorjaar de landelijke minister van Familiezaken. Ze trad in mei af na een schandaal rond plagiaat in haar proefschrift, dat een maand later werd ingetrokken door de Vrije Universiteit Berlijn. Ze leidde eerder het Berlijnse district Neukölln.

De Berlijnse politiek moet nog wel instemmen met de nieuwe burgemeester. Giffey wordt vermoedelijk wel de opvolger van partijgenoot Michael Müller, die zich niet opnieuw verkiesbaar stelde. Hun partij wist bij de verkiezingen van zondag 21,4 procent van de kiezers achter zich te krijgen. De Groenen staat met 18,9 procent op twee, gevolgd door de CDU met 18,1 procent van de stemmen.

Berlijn wordt momenteel geregeerd door een coalitie onder leiding van de SPD, samen met Die Linke en De Groenen. Deze samenwerking kan worden voortgezet, omdat ze samen een meerderheid van de stemmen hebben. Die Linke heeft 14 procent van de stemmen gekregen.