Europese beleggers kijken naar Duitse verkiezingen

De SPD, geleid door minister van Financiën Olaf Scholz, heeft de verkiezingen gewonnen met 25,7 procent van de stemmen. De centrumlinkse partij bleef daarmee de CDU/CSU nipt voor. De conservatieven behaalden 24,1 procent. De Groenen eindigden op de derde plaats met 14,8 procent. Naar verwachting kunnen de onderhandelingen om een ​​levensvatbare coalitie te vormen lang gaan duren. Het meest voor de hand ligt een coalitie van de SPD, De Groenen en de liberale FDP, wat voorkeur heeft van Scholz.

De blik is ook gericht op de vergadering van centrale bankiers die wordt georganiseerd door de Europese Centrale Bank (ECB) in het Portugese Sintra. Die vergadering begint dinsdag en zal onder meer worden bijgewoond door ECB-president Christine Lagarde, voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve en gouverneur Andrew Bailey van de Bank of England. Lagarde verschijnt maandag ook in het Europees Parlement.

Inflatie

Daarnaast komen deze week verschillende macro-economische gegevens naar buiten, waaronder over de inflatie in Frankrijk en Duitsland. De Nederlandse chipbedrijven ASMI en ASML houden deze week beleggersdagen.

De Europese beurzen lijken maandag hoger te gaan openen. De Amsterdamse AEX-index deed vrijdag nog een stap terug, nadat de hoofdgraadmeter een dag eerder nog voor het eerst boven de 800 punten eindigde. Ook elders in Europa waren minnen op de koersenborden te zien. Op Wall Street ging het om beperkte bewegingen.

Intertrust

Bij de bedrijven op het Damrak kan financieel dienstverlener Intertrust op aandacht rekenen. Intertrust kondigde aan voor 100 miljoen euro aan eigen aandelen in te gaan kopen. Het bedrijf stelt dat de huidige beurskoers te laag ligt en dat Intertrust wordt ondergewaardeerd.

Verder werd bekend dat Mirage Retail Group, het bedrijf achter de winkelketens Blokker, Intertoys en Big Bazar, volgend jaar een beursgang wil in Amsterdam. De omzet van Mirage komt dit jaar naar verwachting uit op 1,1 miljard euro.

De euro was 1,1720 dollar waard tegen 1,1714 dollar bij het slot van de handel in New York op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent tot 75,99 dollar en Brentolie werd 1,3 procent duurder op 79,10 dollar per vat.