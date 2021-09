Grondstofbedrijven op Chinese beurs onder druk door stroomtekort

Op de Chinese aandelenbeurzen hadden met name grondstofbedrijven het zwaar nu veel provincies in het land worstelen met de levering van stroom aan fabrieken en ook huishoudens. Volgens kenners zijn de stroomtekorten de volgende grote crisis die China raakt na de economische schok die de financieel geplaagde vastgoedontwikkelaar Evergrande veroorzaakte. Inner Mongolia BaoTou Steel Union en China Northern Rare Earth Group High-Tech behoorden tot de grootste dalers van de index met verliezen tegen de 10 procent. De index in Shanghai noteerde 0,8 procent lager.

Verder stonden likeurmakers in China bij de winnaars. Dit na toezeggingen door de voorzitter van likeurproducent Kweichow Moutai over hervormingen op de lange termijn die voor meer winst zullen zorgen. Moutai klom daarop bijna 9 procent. Branchegenoot Luzhou Laojiao ging 10 procent vooruit en ook andere alcoholproducenten stonden bij de winnaars.

In de Hang Seng-index in Hongkong, die tussentijds 0,4 procent hoger stond, hadden met name bedrijven gelieerd aan cryptomunten het zwaar. Dat gebeurde nadat China onder meer bekendmaakte transacties in digitale munten te verbieden. Huobi Technology, dat ongeveer zeven jaar geleden als een van ‘s werelds grootste bitcoin-beurzen begon, zakte 20 procent.

Evergrande

Het aandeel Evergrande, dat nog altijd kampt met enorme schulden en betalingsdeadlines, won op zijn beurt bijna 3 procent. Volgens kenners zou Evergrande met de verkoop van zijn winstgevende levensverzekeringsbedrijf in korte tijd zeker 600 miljoen dollar kunnen ophalen.

Financieel fonds HSBC stond met een winst van 2,1 procent bij de stijgers in Hongkong. Door de vrijlating van Huawei-topvrouw Meng Wanzhou door Canada gloorde er hoop dat de gespannen relatie tussen China en de Verenigde Staten wat zou kunnen verbeteren.

De Japanse Nikkei-index sloot nagenoeg vlak op 30.254,57 punten. Beleggers in Japan hopen op verdere stimuleringsmaatregelen zodra de nieuwe premier is gekozen. De verkiezingen zijn later deze week.