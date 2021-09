KHN: geen excessen bij invoering coronatoegangsbewijs

Zaterdag was de eerste dag dat het coronatoegangsbewijs verplicht was voor toegang tot de horeca, de kunst- en cultuursector en (sport)evenementen. Op zaterdagavond waren er op een aantal plekken in het land problemen met het controleren van de toegang vanwege het uitvallen van de corona-app waardoor er drukte op straat ontstond, vertelt Willemsen. Verder werd in Nijmegen de sluiting van restaurant Moeke teruggedraaid, in Utrecht zou een zaak een sanctie kunnen verwachten vanwege het niet naleven van de regels.

Dat alles redelijk goed verlopen is komt volgens Willemsen waarschijnlijk omdat veel mensen buiten van de horeca gebruik hebben gemaakt vanwege het mooie weer. Wel is er volgens de organisatie nog steeds weinig draagvlak onder zowel ondernemers als burgers voor het coronatoegangsbewijs.