Media: Die Linke komt toch in Duits parlement

De Duitse socialistische partij Die Linke (Links) krijgt toch een plek in de Bondsdag, ook als het de kiesdrempel niet haalt. Duitse media berichten dat zeker drie parlementariërs van de partij rechtstreeks zijn gekozen in hun kiesdistricten.

Duitse partijen komen in principe alleen in het parlement als ze minstens 5 procent van de stemmen krijgen. Die Linke, die wordt gezien als de meest linkse partij in het parlement, blijft in voorlopige uitslagen steken op 4,9 procent van de stemmen.

Het Duitse kiessysteem geeft partijen die de kiesdrempel niet halen de mogelijkheid om toch in de Bondsdag te komen. Duitsers stemmen twee keer: rechtstreeks op een kandidaat in hun kiesdistrict en op een landelijke partijlijst. Dat systeem garandeert dat alle kiesdistricten zijn vertegenwoordigd in het parlement. Een partij met minstens drie rechtstreeks gekozen kandidaten is verzekerd van een plek in de Bondsdag.

De socialisten profiteerden al eerder van die regeling. PDS, een voorloper van de huidige partij, kreeg in 1994 slechts 4,4 procent van de stemmen en bleef daarmee onder de kiesdrempel. Toen waren vier kandidaten rechtstreeks verkozen in hun kiesdistricten en kwam de partij alsnog in de Bondsdag.