AfD grootste partij in Duitse deelstaat Thüringen

De AfD is de grootste partij in de oostelijke Duitse deelstaat Thüringen geworden. Na een eerste telling van de stemmen die zondag zijn uitgebracht tijdens de landelijke verkiezingen staan de rechts-populisten op 24,0 procent van de stemmen. De centrumlinkse SPD is goed voor 23,4 procent, de CDU behaalt met 16,9 procent plek drie.