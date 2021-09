SPD behoudt in laatste prognoses minimale voorsprong

Volgens de ARD kan de SPD van kanselierskandidaat Olaf Scholz rekenen op 25,8 procent van de stemmen. De CDU/CSU van Armin Laschet staat op 24,1 procent. In deze nieuwe prognose heeft de SPD haar voorsprong sinds begin van de avond uitgebouwd.

Het tegenoverstelde gebeurde in de prognose van ZDF. Die omroep meldt nu dat de SPD op 26,0 procent van de stemmen uitkomt, tegen 24,2 procent voor de CDU/CSU. De laatstgenoemde partij is het in deze prognose lichtelijk beter gaan doen in de loop van de avond.

De Groenen volgen op de derde plaats met rond de 14,5 procent van de stemmen. De liberale partij FDP staat op zo’n 11,5 procent, de rechts-populistische AfD op 10,5 en Die Linke haalt de kiesdrempel van 5 procent mogelijk net wel of net niet.