VVD, CDA en ChristenUnie blijven stil na stap D66

VVD, D66 en ChristenUnie willen nog weinig kwijt over het besluit van D66 om niet langer de ChristenUnie van de formatietafel te weren. Daarbij is vooral interessant dat D66 de deur op een kier zet voor voortzetting van de huidige coalitie.

‘Wij hopen op een constructief gesprek bij de informateur morgen’, laat een woordvoerder van de VVD weten. Ook vanuit het CDA is te horen dat ze eerst maandag het gesprek met informateur Johan Remkes willen afwachten. Die spreekt dan met de leiders van VVD, CDA en D66.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vindt het belangrijkste dat er zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van een kabinet. ‘Of dit daartoe nieuw perspectief biedt, weet ik niet; het is aan de informateur om alle opties te wegen en met een advies te komen. Ik begrijp dat die morgen verder aan het werk gaat, ik neem aan dat mevrouw Kaag de optie ook bij hem zal noemen.’

Andere coalitie

Partijleider Sigrid Kaag van D66 verklaarde zondag op een partijbijeenkomst in Amsterdam de ChristenUnie niet langer te blokkeren. Ze wil wel dat er eerst onderhandelingen komen met de zes partijen in het brede midden: VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie.

Dat had ze al eerder voorgesteld, maar als deze besprekingen met de zes niet goed uitpakken, staat de partij ook open voor andere coalitie met de ChristenUnie. Dat was tot dusver niet zo. Dan moet het regeerakkoord dat daaruit voortkomt ‘zo goed zijn dat het voor alle partijen die meedoen leverbaar is, uitlegbaar is en een goed verhaal voor het land’, aldus Kaag.

D66 heeft steeds gepleit voor een progressief kabinet met PvdA en GroenLinks. Nieuwe samenwerking met de ChristenUnie zag Kaag niet zitten. VVD en CDA willen niet met een links blok onderhandelen. PvdA en GroenLinks willen echter alleen samen in een nieuw kabinet. De ChristenUnie is weer de favoriete partner van VVD en CDA.