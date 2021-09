CSU-leider Söder wil ‘Jamaica-coalitie’

Op een partijbijeenkomst in Berlijn sprak Söder zich zondagavond uit voor een door de conservatieven geleide coalitie met De Groenen en de liberale FDP. ‘Wij geloven heilig in het idee van een Jamaica-coalitie’, aldus Söder, in een verwijzing naar de kleuren van de drie partijen die samen de Jamaicaanse vlag vormen. De volgende bondskanselier moet volgens hem Armin Laschet zijn, de leider van de CDU/CSU.

Laschet zelf zei eerder op de avond al dat hij wil regeren, terwijl de partijvoorzitter van de CDU, Paul Ziemiak, eveneens aangaf een coalitie met De Groenen en de FDP te willen.

Volgens exitpolls kan de CDU/CSU slechts rekenen op 24 tot 25 procent van de stemmen. In 2017 behaalde de conservatieve unie nog 32 procent.