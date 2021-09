Na ‘historisch resultaat’ zijn De Groenen klaar voor regeren

De leider van De Groenen in Duitsland, Annalena Baerbock, is blij met het ‘historische resultaat’ dat haar partij lijkt te hebben behaald in de Duitse parlementsverkiezingen. Volgens Baerbock heeft haar partij voor het eerst de mogelijkheid om ‘als leidende kracht het land vorm te geven’.

In de exitpolls staan De Groenen op zo’n 15 procent. Bij de vorige Bondsdagverkiezingen behaalde de partij nog 8,9 procent van de stemmen. In peilingen eerder in het jaar scoorden De Groenen nog aanmerkelijk beter en Baerbock erkende dat ze fouten heeft gemaakt in haar campagne.

‘We wilden meer’, zei ze op het verkiezingsfeest van haar partij, waar ze door spreekkoren werd verwelkomd. Dat dat niet is gelukt, is haar fout, aldus de leider.

Met de verwachte 15 procent kunnen De Groenen echter een sleutelpositie innemen bij coalitieonderhandelingen. ‘Dit land heeft een klimaatregering nodig’, zei Baerbock. ‘Daarvoor strijden we nu met jullie allemaal verder.’