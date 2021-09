SPD-leider Scholz: kiezer wil dat ik bondskanselier word

Olaf Scholz, de leider van de Duitse centrumlinkse partij SPD, heeft verheugd gereageerd op de exitpolls. Volgens hem wil een groot deel van de kiezers dat hij de nieuwe bondskanselier van Duitsland wordt, zo zei hij ruim een uur na het sluiten van de stembussen.

‘Natuurlijk ben ik blij met de verkiezingsuitslag’, zei Scholz zondagavond in Berlijn. Volgens hem is de verwachte uitslag een ‘groot succes’ voor de SPD. Zijn partij heeft in een van de grote exitpolls een minimale voorsprong op de CDU/CSU van vertrekkend bondskanselier Angela Merkel.