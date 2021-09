Problemen in stemlokalen Berlijn door gelijktijdige marathon

Er komen steeds meer meldingen dat stemformulieren ontbreken in verschillende stembureaus in Berlijn, meldt de Berliner Zeitung zondag. Zo zouden verschillende stemlokalen stembiljetten uit andere districten hebben ontvangen. En wegafsluitingen vanwege de marathon die zondag in Berlijn wordt gehouden maken het moeilijk om de juiste stembiljetten te leveren.

Vooral in de Berlijnse districten Charlottenburg-Wilmersdorf en Friedrichshain zou daardoor volgens de krant sprake zijn van lange rijen en een ‘enorme chaos’.

Autoriteiten benadrukten dat wie uiterlijk 18.00 uur in de rij voor het stembureau staat, nog kan stemmen. Tevens waarschuwden ze dat de wachttijd kan oplopen tot een uur.

Volgens de autoriteiten in Berlijn was de opkomst tegen het middaguur 27,4 procent en daarmee ongeveer even hoog als bij de laatste federale verkiezingen in 2017, toen 27,2 procent van de Berlijnse stemgerechtigden tegen de middag hun stem had uitgebracht. Maar waarschijnlijk hebben nu meer mensen per post gestemd vanwege de coronacrisis.