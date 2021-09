Aantal nieuwe positieve coronatests stabiel

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 1624 positieve coronatests vastgesteld, iets meer dan het recent bijgestelde aantal (1614) van zaterdag. Een persoon is overleden aan de gevolgen van het virus, de woonplaats is niet bekendgemaakt. Het wil niet per se zeggen dat hij of zij dit weekend is overleden. Soms duurt het een tijdje voor het overlijden van een coronapatiënt wordt geregistreerd.