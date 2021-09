Nederland doneert 50 zuurstofapparaten aan Suriname om corona

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bevestigt de schenking, die nog deze zondag naar het Zuid-Amerikaanse land gevlogen wordt. Nederland gaf eerder ook al medische hulpmiddelen en coronavaccins aan Suriname. Inmiddels zijn een half miljoen vaccins gedoneerd aan de voormalige kolonie, waar naar schatting iets meer dan 600.000 mensen wonen.

Ook adviseert de Nederlandse arts-microbioloog en epidemioloog Marc Sprenger Suriname over de acute coronazorg en de vaccinatiecampagne tegen het virus. Dat doet hij op verzoek van president Chan Santokhi en in samenwerking met het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid. De donatie van de vijftig apparaten werd gedaan ‘op speciaal verzoek van de Surinaamse overheid door tussenkomst van Sprenger’, aldus de VWS-woordvoerster.

Toenemende druk op de zorgsector

Volgens de Surinaamse ambassadeur in Nederland, Rajendre Khargi, werden er eerder dit jaar al honderd van dit soort apparaten naar Suriname gezonden, zegt hij in een bericht op sociale media. Over deze actuele schenking zegt hij dat die ‘volgt op het succesvolle werkbezoek van president Chan Santokhi aan Nederland twee weken geleden’. Tijdens dat bezoek sprak hij onder anderen met premier Mark Rutte en burgemeester van Amsterdam Femke Halsema.

Suriname kampt met snel oplopende corona-infecties van de Delta-variant, die weer een toenemende druk leggen op de zorgsector in het land.