Vliegveld op La Palma weer open na opruimactie

Het vliegveld op het Canarische eiland La Palma kon zondag weer in gebruik worden genomen. Het ging ongeveer een dag eerder tijdelijk dicht vanwege de vulkaanuitbarsting op het eiland. Er moest as worden opgeruimd.

De vulkaan op het circa 85.000 inwoners tellende eiland spuwt al een week as en lava uit. Er vielen voor zover bekend geen slachtoffers, maar de materiële schade is enorm. Lavastromen hebben naar schatting ruim 460 gebouwen verwoest. Zo’n 6200 mensen moesten geëvacueerd worden, onder wie ook Nederlandse vakantiegangers.

Het as verspreidt zich over grote gebieden. Een aswolk uit La Palma ging in de nacht van zaterdag op zondag over Nederland. Dat leverde volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geen risico’s op voor de volksgezondheid. De wolk lag erg hoog in de atmosfeer en daarnaast was het zwaveldioxide-niveau ervan relatief laag.