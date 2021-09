Ruime meerderheid Zwitsers lijkt homohuwelijk te steunen

Zwitserse kiezers lijken zich met grote meerderheid te hebben uitgesproken voor het homohuwelijk. Dat komt naar voren uit de eerste projecties na het referendum van zondag. De volledige uitslag wordt in de loop van de dag verwacht.

Peiler GFS Bern voorspelt dat 64 procent van de kiezers het voorstel van de regering steunt om het huwelijk ‘voor iedereen’ open te stellen. Partners die hetzelfde geslacht hebben kunnen zich al aanmelden voor een geregistreerd partnerschap, maar dat brengt niet dezelfde rechten met zich mee als een huwelijk.

Homoseksualiteit is sinds 1942 niet meer strafbaar in Zwitserland. Het parlement van de Alpenstaat keurde in december een voorstel goed om ook het homohuwelijk te legaliseren. Dat moet volgens de regering een einde maken aan de ongelijke behandeling van homostellen.

Campagne

Als het voorstel wordt goedgekeurd, krijgen stellen met het dezelfde geslacht na hun huwelijk de mogelijkheid om kinderen te adopteren. Getrouwde lesbische partners kunnen dan ook kinderen krijgen via spermadonatie. Dat is momenteel alleen toegestaan voor getrouwde heterovrouwen.

Tegenstanders hadden 50.000 handtekeningen verzameld en konden zo een referendum afdwingen. Ze voerden onder meer campagne door posters op te hangen in steden. Op één van die posters stond een huilend kind met een oormerk, zoals ook bij vee wordt gebruikt. Het bijschrift luidde: ‘baby’s op aanvraag?’