Sluiting restaurant na overtreden coronaregels mogelijk opgeheven

Dat is de uitkomst van een spoedprocedure bij de rechtbank in Arnhem die zondag diende en was aangespannen door Moeke. In afwachting van een definitief oordeel probeerde de voorzieningenrechter met de partijen tot een voorlopige oplossing te komen, waarbij de horecaonderneming zich bereid toonde om maatregelen te treffen. Om 15.00 uur wordt de rechtszaak hervat. Dan wordt duidelijk op welke wijze Moeke wil voldoen aan de voorwaarden van de gemeente en of de burgemeester dat ‘voldoende’ vindt om de sluiting nog zondag op te heffen.

Het restaurant werd zaterdag gesloten omdat er meermaals niet op coronatoegangsbewijzen werd gecontroleerd.

Sinds zaterdag moet iedereen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs bij zich hebben voor een bezoek aan een horecazaak, (sport)evenement of een kunst- en cultuurinstelling.