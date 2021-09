Sterren pleiten tijdens megashow voor eerlijke vaccinverdeling

Het wereldwijde evenement werd zaterdagavond afgetrapt en duurt nog tot en met zondagavond Nederlandse tijd. Vanuit onder meer Parijs, New York, Londen en Los Angeles vinden er allerlei optredens plaats om aandacht te vragen voor klimaatverandering, hongersnood en gelijkheid bij de verdeling van vaccins.

Harry en Meghan spraken het fysiek aanwezige publiek in New York en de kijkers die het evenement online of op televisie volgden toe. "Mijn vrouw en ik geloven dat waar je bent geboren niet je overlevingskansen mag bepalen", zei de prins. "Zeker niet als er behandelingen bestaan die ervoor zorgen dat je veilig bent."

Doneren

Elton John beklom het podium in Parijs. "Terwijl de meesten hier vandaag zijn ingeënt tegen Covid, is dat in Afrika slechts 4 procent. We mogen niemand achterstellen", zei de zanger tegen het aanwezige publiek en de kijkers die de show online of op televisie volgden.

Lizzo vertelde in Los Angeles dat ze hoopte dat mensen haar voorbeeld volgen en geld doneren. "Waarom heeft god me zoveel gegeven als ik daar niets voor terug doe? Bedankt dat jullie mij de mogelijkheid hebben gegeven iets terug te doen."

Tijdens het Global Citizen Live-benefiet hebben ook Billie Eilish, Coldplay, Jennifer Lopez en Ed Sheeran al opgetreden. Het evenement is onderdeel van een campagne van Global Citizen om een eind te maken aan de coronapandemie en bij te dragen aan wereldwijd herstel. Daarbij richt de organisatie zich ook op het beschermen van de planeet, het bevorderen van gelijkheid en toegang tot onderwijs. Het vorige benefiet van Global Citizen in mei leverde ruim 125 miljoen dollar (ruim 106 miljoen euro) op.