Lavrov bevestigt dat Mali Russische huurlingen heeft benaderd

De Russische minister Sergej Lavrov van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat de autoriteiten in Mali een particulier militair bedrijf hebben benaderd. ‘Ze hebben contact opgenomen met een particulier militair bedrijf uit Rusland’, zei Lavrov zaterdag tijdens een persconferentie over de richtlijnen van de Algemene Vergadering van de VN in New York, meldde persbureau Interfax.

Volgens de Russische minister heeft Mali de stap gezet omdat Frankrijk het aantal militairen in het West-Afrikaanse land wil verminderen. Hij benadrukte dat de Russische overheid er niets mee te maken heeft en zei niet om welke militaire onderneming het zou gaan.

De Malinese premier Choguel Maïga maakte tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York duidelijk dat zijn land door Frankrijk ‘voor een voldongen feit’ werd geplaatst. Daarom moest het land oplossingen zoeken om ‘met andere partners’ de veiligheid in Mali te garanderen. De premier liet weten zich in de steek gelaten te voelen door de Fransen.

Berichten over een mogelijke inzet van huurlingen van de Russische Wagner-groep in Mali zorgden onlangs voor grote bezorgdheid in West-Europese hoofdsteden, vanwege de aanwezigheid van EU-vredestroepen in het land. Critici zien Wagner als een verlengstuk van de Russische staat. Huurlingen van die organisatie zouden de afgelopen jaren zijn ingezet in allerlei conflictgebieden, waaronder Libië en Syrië. Wagner wordt naar verluidt aangestuurd door zakenman Jevgeni Prigozjin, die banden heeft met president Vladimir Poetin.

Frankrijk is al sinds begin 2013 militair actief in de Sahelregio en er sneuvelden tientallen Franse militairen. Het land wil tegen december drie bases in het noorden van Mali hebben verlaten. Het gaat om een reorganisatie waarbij het aantal Franse soldaten in de regio wordt afgebouwd van ruim 5000 momenteel tot 2500 Ã 3000 tegen 2023.

Het is al jaren onrustig in Mali, waar ook Nederland met militairen heeft meegedaan aan een VN-missie die moest waken over de stabiliteit in het land. De Nederlanders waren er in de periode 2014-2019 actief. Duitsland heeft nog steeds zo’n 1500 militairen in het land. Ook België is met pakweg honderd soldaten aanwezig.