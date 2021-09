14-jarige Ayana voor Nederland op Junior Eurovisie Songfestival

De Nederlandse finale van het Junior Songfestival is zaterdag gewonnen door de 14-jarige Ayana. De jonge zangeres uit Bussum vertegenwoordigt Nederland in december op het Junior Eurovisie Songfestival in Parijs, meldt AVROTROS.

‘Ik wil jullie allemaal bedanken. Heel veel liefde. I love you!’, aldus Ayana in haar dankwoord vanuit Rotterdam Ahoy. Daar streden de laatste vier finalisten voor een plekje in Parijs. Ayana wist de vakjury, kinderjury en kijkers thuis te overtuigen met het liedje Mata Sugu Aõ Ne. In de vakjury zaten Emma Heesters, Rolf Sanchez en Jeangu Macrooy, die Nederland eerder dit jaar vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival, eveneens in Rotterdam.

Ayana is geboren in Nederland, haar ouders zijn Brits en Japans. Ze zong vier jaar bij Kinderen voor Kinderen, waarvoor ze onder andere het jubileumnummer Al 40 jaar! zong. Wie nieuwsgierig is geworden kan elke vrijdag op het YouTube-kanaal van het Junior Songfestival zien hoe Ayana vordert bij haar voorbereidingen op de internationale finale.