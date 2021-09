Keijzer al langer op ramkoers met het kabinet over corona

Zondag zou er opnieuw overleg zijn tussen Keijzer en demissionair premier Mark Rutte en CDA-voorman en minister van Financiën Wopke Hoekstra over haar bezwaren. Ingewijden bevestigen berichtgeving van De Telegraaf hierover.

Keijzer werd zaterdag door de minister-president ontslagen omdat zij in diezelfde krant haar bedenkingen had geuit over de invoering van het coronatoegangsbewijs. Dat viel bij het kabinet verkeerd. "Een roekeloze actie", aldus een coalitiebron.

Bezwaren

"Je ziet dat het draagvlak voor die coronatoegangsbewijzen niet florissant is - een derde voor, een derde tegen en een derde weet het niet. Het is de hoogste tijd dat we ons afvragen of wij op deze weg voortgaan", zegt ze onder meer in De Telegraaf.

Keijzer had recent al duidelijk gemaakt bezwaren te hebben tegen het coronatoegangsbewijs. Daarom zou er zondag opnieuw overleg zijn met Rutte en Hoekstra. Zaterdag weigerde de CDA-bewindsvrouw zelf ontslag te nemen. Daarop werd ze ontslagen.

Kabinetsbeleid

De staatssecretaris liet het afgelopen jaar vaker merken niet tevreden te zijn over maatregelen tegen corona die het bedrijfsleven hard raakten. Maar ze bleef uiteindelijk altijd in het openbaar het kabinetsbeleid steunen.

Wat Keijzer gaat doen is nog niet bekend. Ze heeft nog niet gereageerd op haar ontslag. Ook binnen haar partij blijft het stil. Keijzer is voor het CDA in de Tweede Kamer gekozen. Partijleider Wopke Hoekstra zegt de gang van zaken te betreuren.

Zorg

Keijzer kwam in 2012 in de Tweede Kamer, nadat ze bij de lijsttrekkersverkiezingen verrassend als tweede was geëindigd achter Sybrand Buma. Ze kreeg daarna in de fractie de zware portefeuille zorg onder haar hoede.

In 2017 werd ze staatssecretaris in het kabinet-Rutte III van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het is vrij uniek dat ze is ontslagen door de premier. De laatste keer gebeurde dat in 1975. Toen werd D66-staatssecretaris Jan Glastra van Loon van Justitie ontslagen na ruzie met zijn minister Dries van Agt.

Het ontslag van Keijzer betekent het vertrek van een elfde bewindspersoon uit het derde kabinet van Rutte.