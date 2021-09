Eerste dag coronatoegangsbewijzen verloopt rustig bij bioscopen

De eerste dag dat een coronatoegangsbewijs voor bioscoopbezoekers verplicht is, verloopt rustig. ‘Er is begrip onder de bezoekers en er zijn geen incidenten’, stelt Gulian Nolthenius, voorzitter van bioscoopkoepel NVBF.

Sinds zaterdag moet iedereen vanaf 13 jaar een coronatoegangsbewijs bij zich hebben voor een bezoek aan een horecazaak, sportevenement of een kunst- en cultuurinstelling. Bij de deur moet iemand kunnen aantonen maximaal 24 uur geleden negatief getest te zijn op het coronavirus, van Covid-19 hersteld zijn of hiertegen volledig zijn gevaccineerd. Dat kan bijvoorbeeld via de CoronaCheck-app.

De koepel kan nog niets kwijt over de bezoekerscijfers van de eerste dag met de coronatoegangsbewijzen. Volgens de voorzitter is het nog te vroeg hier iets over te zeggen. Hij wil de komende week even af te wachten ‘om een goed oordeel te kunnen vormen’.

Eerder was de bioscoopkoepel kritisch over de verplichting van een coronapas bij een bioscoopbezoek. De sector stuurde een brandbrief naar de Tweede Kamer met het verzoek de plannen van het demissionaire kabinet aan te passen. De coronatoegangsbewijzen werpen volgens de NVBF een enorme bezoekersdrempel op waardoor het bioscoopbezoek flink zou teruglopen.