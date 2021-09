‘Omkijken naar elkaar begint in je eigen buurt tijdens Burendag’

Enkele honderdduizenden mensen hebben zaterdag Burendag gevierd. Overal in Nederland dronken buurtgenoten samen koffie, er waren tuinfeesten, spelletjes- en klusbijeenkomsten. Het evenement stond in het teken van buurtcontact. En juist deze zaterdag is de eerste dag dat er geen 1,5 meter afstand meer gehouden hoeft te worden vanwege corona. Dit jaar deden meer dan 6300 buurten mee, een record.

‘Het officiële startsein werd dit keer gegeven in de Utrechtse nieuwbouwwijk Leeuwesteyn in de hoop dat we die wijk meteen een duwtje in de rug hebben gegeven. Daar blijkt het onderlinge contact tussen buren al intensiever geworden door de coronamaatregelen’, aldus een woordvoerster van het Oranje Fonds, een van de organisatoren. ‘De kernboodschap blijft: kijk naar elkaar om en dat begint in je eigen buurt.’

Vorig jaar deden volgens haar vanwege corona veel minder buurten mee aan Burendag, circa 4000. ‘Veel mensen waren angstig om dicht bij elkaar te komen. Het vaccineren moest nog op gang komen. We vroegen mensen Burendag toen zo veel mogelijk bij de eigen voordeur te vieren.’ Een jaar eerder, in 2019, waren het er rond de 6000.

Burendag vindt elk jaar plaats op de vierde zaterdag in september, dit jaar voor de zestiende keer. De organisatoren Oranje Fonds en Douwe Egberts hopen dat buren elkaar beter leren kennen en buurten daardoor gezelliger, socialer en veiliger worden.