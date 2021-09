Vrijgelaten Huawei-topvrouw als een held onthaald in China

China heeft de door Canada vrijgelaten Huawei-bestuurder Meng Wanzhou als een held onthaald. Op de luchthaven in haar woonplaats Shenzhen was de rode loper voor Meng uitgelegd en stond een groep mensen patriottistische liederen voor haar te zingen.

De Chinese staatsomroep CCTV had eerder al een verklaring van Meng naar buiten gebracht toen ze nog in het vliegtuig naar China zat. Naar eigen zeggen stonden de tranen haar in de ogen toen ze ‘de omhelzing van het grote moederland naderde’. ‘Zonder een sterk moederland, zou ik niet de vrijheid hebben die ik vandaag heb’, aldus de topvrouw.

Chinese media hielden zich echter stil over de vrijlating van de twee Canadezen die als vergelding in China zaten opgesloten. De twee mannen werden zaterdag in Calgary door de Canadese premier Justin Trudeau opgevangen.

Huisarrest

Meng mocht Canada verlaten na bijna drie jaar onder huisarrest te hebben gestaan. Zij was daar in afwachting van een eventuele uitlevering aan de Verenigde Staten, die haar wilden vervolgen voor fraude en samenzwering. De Amerikaanse justitie sloot vrijdag een deal met haar. Daarmee kwamen de aanklachten tegen de financieel topvrouw van Huawei te vervallen.

Meng, de dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei, werd in 2018 in Canada gearresteerd. De VS verdachten haar ervan te hebben gelogen over handelscontacten met een bedrijf uit Iran, waar Amerikaanse sancties tegen zijn ingesteld.

De arrestatie van Meng legde veel druk op de verhoudingen tussen China enerzijds en de VS en Canada anderzijds. Kort na haar aanhouding zette China de twee Canadezen vast.