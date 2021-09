Rechtse partijen betreuren ontslag van Keijzer

Vooral bij rechtse en populistische partijen, waar veel verzet is tegen de coronamaatregelen, wordt het ontslag van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) betreurd. "Zat er iemand met gezond verstand in het kabinet. Geven ze haar #ontslag….", twitterde Chris Stoffer van de SGP.

Belang van Nederland, het nieuwe politieke vehikel van Wybren van Haga, laat weten dat er al een lidmaatschapskaart voor Keijzer klaarligt. De partij roept "mensen in het kabinet op om zich net als @MonaKeijzer uit te spreken tegen de discriminerende #coronapas."

Volgens Geert Wilders van de PVV is Keijzer "ontslagen voor het spreken van de waarheid over het onzinnige #coronatoegangsbewijs". Hij wil snel een debat met het demissionaire kabinet over de ontstane situatie en blijft aandringen op nieuwe verkiezingen.

Tweede Kamerlid Nicki Pouw-Verweij van JA21 zegt op Twitter respect te hebben voor de ontslagen CDA-bewindsvrouw. "Zo’n rechte rug, dat zie je niet vaak."