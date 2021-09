Bruls: ontslag Keijer is tragisch, uitspraken waren ernstiger

‘Dat Mona Keijzer is ontslagen, is tragisch en ernstig voor haar. Echter: haar uitspraken waren nog ernstiger’, reageerde de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, zaterdag op het ontslag van demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA).

Demissionair premier Mark Rutte nam dit besluit zaterdag nadat de staatssecretaris kritiek had geuit over de invoering van het coronatoegangsbewijs (ctb) in een interview met De Telegraaf. ‘Met haar uitspraken over het coronatoegangsbewijs ondermijnt ze het draagvlak onder ondernemers en burgers én de uitvoeringskracht van de overheid, waaronder onze handhavers die vanaf vandaag op de naleving van het ctb toezien’, zegt Bruls. ‘De invoering van het ctb is een besluit van het demissionair kabinet, met instemmen van de Tweede Kamer, en gaat vandaag gewoon van kracht.’

Bruls, burgemeester van Nijmegen, reageert namens het Veiligheidsberaad, het landelijke overleg van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. Zij komen geregeld bij elkaar om het kabinet te adviseren over de aanpak van de corona-uitbraak.