Lang niet overal controleren restaurants en cafés op coronapas

Hoewel iedereen vanaf 13 jaar vanaf zaterdag een coronatoegangsbewijs bij zich moet hebben voor een bezoek aan een horecazaak, (sport)evenement of een kunst- en cultuurinstelling, wordt daar niet van meet af aan streng op gecontroleerd. Dat komt naar voren uit een rondgang langs een aantal horecabedrijven in onder meer Rotterdam, Den Haag, Arnhem en Roermond.

In twee grote horecagelegenheden in het centrum van Rotterdam moesten alle bezoekers zaterdagochtend hun coronatoegangsbewijs laten zien, maar een exploitant van een zaak een stukje verderop liet weten dat hij de CoronaCheck-app alleen scant als de gasten daarom vragen. In een ander tentje in de Rotterdamse binnenstad loopt af en toe een medewerker langs de tafeltjes om te controleren. ‘We zijn te klein om constant iemand bij de deur te hebben’, legt de uitbater uit.

In Den Haag zitten zaterdagmiddag de meeste horecabezoekers op een terras vanwege het mooie weer. Een vrouw aan een tafeltje in de zon heeft niet het idee dat bij de gasten die binnen naar het toilet gaan de CoronaCheck-app wordt gecontroleerd. Een ober op een terras op het Plein zegt dat in de zaak waar hij werkt inderdaad geen controle is voor toiletbezoekers, maar wel voor gasten die binnen gaan zitten. ‘Er zijn twee tafels binnen bezet en de mensen die daaraan zitten, lieten zonder problemen hun QR-code zien’, zegt de horecamedewerker. De exploitante van een koffietent laat weten dat ze de app wel controleert. Ze noemt de controles ‘belangrijk’.

Weinig controle

In Roermond lijken tal van horecazaken niet al te veel werk te maken van het checken van coronatoegangsbewijzen. In veel restaurants aan het Munsterplein en op de Roerkade hoeven de bezoekers hun QR-code niet te laten scannen. In een theaterhotel in de Limburgse stad is er wel controle voor bezoek aan de brasserie, maar niet voor het toiletbezoek.

In het centrum van Arnhem geven veel horecagelegenheden buiten op het terras aan dat een coronatoegangsbewijs nodig is om naar binnen te mogen. Een aantal willekeurig gekozen restaurants en café’s vraagt inderdaad om een bewijs bij de ingang. Volgens een cafébaas aan het plein waar de markt wordt gehouden, irriteert het sommige mensen dat ze een toegangsbewijs moeten tonen, maar verloopt het controleren in het algemeen soepel.