Horecabranche: uitspraken Keijzer wijzen op verdeeldheid kabinet

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is het eens met de kritiek van de zaterdag ontslagen staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) op de invoering van het coronatoegangsbewijs. KHN-voorzitter Robèr Willemsen heeft daarbij de indruk dat er binnen het kabinet meer verdeeldheid bestaat over deze coronamaatregel. Hij vindt het goed dat Keijzer zich erover heeft uitgesproken. Dat zij na haar uitlatingen vervolgens per direct is ontslagen, noemt de horecavoorman ‘spijtig’, meer kan hij daar naar eigen zeggen niet over melden.

De verplichting om gasten in de horeca te controleren op een coronatoegangsbewijs is bij veel ondernemers in de branche niet populair. Zo’n 41 procent van de ruim 3400 leden die Koninklijke Horeca Nederland onlangs ondervroeg, vond het geen taak van de ondernemer om deze controles uit te voeren.

Hoeveel horecaondernemers er uiteindelijk voor kiezen om niet te controleren, weet Willemsen niet. In zijn eigen restaurants zal hij in ieder geval wel portiers voor de deur gaan zetten voor de controles. Hij benadrukt tegelijkertijd dat de maatregelen wat hem betreft buitenproportioneel zijn. Volgens hem zouden veel ondernemers hierdoor al te maken hebben gekregen met annuleringen. Ook zouden sommige restaurant- en caféhouders bedreigingen hebben gekregen.

Bedenkingen

Keijzer zei zaterdag in De Telegraaf bedenkingen te hebben bij de invoering van het coronatoegangsbewijs. ‘Als je in een samenleving bent beland waar je bang voor elkaar moet zijn, tenzij je een bewijsje kunt laten zien, dan moet je je echt even achter je oren krabben en je afvragen: willen we deze kant op?’, stelde ze onder meer.

Demissionair premier Mark Rutte besloot later op de dag om haar te ontslaan. De uitspraken van Keijzer ‘verdragen zich niet met besluiten die de ministerraad recentelijk heeft genomen, en die van belangrijke en zwaarwegende aard zijn’, aldus Rutte.