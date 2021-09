Coronagemiddelde daalt voor 15e dag op rij, 1625 nieuwe gevallen

Vorige week zaterdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) iets meer dan 2000 positieve tests, de zaterdag ervoor ruim 2200 en nog een zaterdag eerder waren er meer dan 2700 nieuwe gevallen.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 11.743 positieve tests. Gemiddeld komt dat neer op 1678 nieuwe gevallen per dag. Dat is het laagste niveau sinds 7 juli, het begin van de vierde golf.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg met twee. Dat wil niet zeggen dat deze mensen afgelopen dag zijn overleden, het duurt soms even voor het overlijden van een coronapatiënt wordt geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 38 meldingen over gestorven coronapatiënten, gemiddeld ruim vijf per dag. Dat aantal ligt iets lager dan de voorgaande dagen, maar dat wil niet zeggen dat het sterftecijfer daalt.

Eind februari vorig jaar werd het coronavirus voor het eerst vastgesteld in Nederland, bij een inwoner van het Brabantse Loon op Zand. Inmiddels staat de teller op 1.994.901 positieve tests. Begin volgende week wordt waarschijnlijk voor de 2 miljoenste keer een besmetting vastgesteld. Zeker 18.149 mensen zijn aan het virus overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.